Dead by Daylight тизерит кроссовер с NieR: Automata - намёки указывают на новых выживших

Dead by Daylight, похоже, готовит кроссовер с NieR: Automata. Официальный аккаунт игры в X сначала опубликовал загадочный тизер, намекающий на новую косметику для четырёх выживших. Поклонники быстро распознали шрифт на изображении — он принадлежит NieR: Automata.

Затем тот же аккаунт поделился ещё одним тизером, который практически подтверждает сотрудничество: стиль фона и шрифт совпадают с теми, что используются в системах YoRHa из NieR: Automata.

Стоит отметить, что Dead by Daylight давно известна коллаборациями: в игре уже появлялись персонажи из самых разных франшиз, а кроссовер-скины стали привычной частью контента. В ближайшее время игроков также ждёт Арт-клоун и хеллоуинское событие Haunted by Daylight, вдохновлённое эстетикой VHS. На этом фоне новый кроссовер с NieR: Automata выглядит вполне вероятным.

Официального анонса пока нет, поэтому точный состав скинов, дата выхода и другие детали остаются неизвестными. Если слухи подтвердятся, это будет ещё одно крупное сотрудничество для Dead by Daylight.