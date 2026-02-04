Dead by Daylight возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 27 января по 3 февраля 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Лидером чарта среди платных игр стала Dead by Daylight. Сетевой хоррор вернулся на первую строчку благодаря скидке в 60% и выходу нового дополнения по мотивам сериала «Очень странные дела».

На второй позиции расположился Steam Deck, а третью строчку удерживает ARC Raiders, которая с момента релиза стабильно не покидает топ-3. Ролевой экшен No Rest for the Wicked оказался на четвёртом месте, тогда как Nioh 3 в ожидании выхода уверенно закрепилась на пятой строчке.

В рейтинг также вошли две новинки. Симулятор средневековых сражений Half Sword, стартовавший в раннем доступе, дебютировал с шестого места, а адвенчура Cairn от авторов Furi о восхождении на неприступную гору заняла седьмую позицию. Замыкают список EA Sports FC 26, обновлённая GTA V и Red Dead Redemption 2.