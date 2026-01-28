Dead by Daylight встречает Векну: вышла вторая глава "Очень странных дел"

Behaviour Interactive выпустила релизный трейлер второй главы «Очень странных дел» для Dead by Daylight. Новое дополнение привносит в хоррор-игру асимметричного типа убийцу Векну, а также двух выживших — Дастина и Одиннадцатую.
Трейлер погружает игроков в мрачную атмосферу «Изнанки» и знакомые локации из сериала, демонстрируя способности Векны: телекинез и психологические атаки, с помощью которых он охотится на выживших.
Глава «Stranger Things Chapter 2» уже доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.