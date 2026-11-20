Студия Behaviour Interactive представила детали крупного обновления для Dead by Daylight, которое выйдет в 2027 году и кардинально преобразит асимметричный хоррор. После первого анонса на трансляции в честь 10-летия игры разработчики подробнее рассказали о грядущей технической и контентной эволюции проекта.

Одним из главных нововведений станет масштабная графическая переработка карт. Локации получат улучшенное освещение, более детализированные объекты и динамическую растительность, сохранив при этом привычный геймплей. Кроме того, авторы обновят ряд карт с учетом отзывов сообщества, включая «Храм Очищения» и долгожданное «Болото Блэкуотер».

В игре также появится динамическая система погоды с дождем, бурями, снегом и ветром, которые будут меняться в зависимости от конкретного Измерения. Погодные условия не только усилят атмосферу, но и окажут аккуратное влияние на игровой процесс: шторм снизит видимость, раскаты грома смогут заглушать другие звуки, а кровь будет смываться под дождем. При этом разработчики подчеркнули, что базовый баланс матчей останется нетронутым.

Визуальные улучшения затронут всех Убийц и Выживших: им обновят текстуры, пропорции, волосы и скелеты моделей. Благодаря новым захватам движений и технологии лицевой анимации персонажи научатся реалистичнее выражать страх, боль и напряжение во время погони. Параллельно студия адаптирует под новые стандарты почти 4 000 косметических предметов и добавит динамическое отображение крови и грязи на героях в ходе матча.

Изменения коснутся и звукового движка — распространение звука по локациям станет более естественным, четким и сбалансированным, но ключевые звуковые подсказки для опытных игроков останутся прежними. Вместе с этим в 2027 году заработает «Мастерская Dead by Daylight» (The Workshop), которая откроет доступ к пользовательским модификациям: игроки смогут создавать собственные карты, импортировать объекты, менять правила и придумывать новые режимы отдельно от классического матчмейкинга.

Наконец, в Behaviour Interactive полностью пересмотрят систему обучения для новичков, которым сложно освоиться в проекте с десятилетней историей. В игру добавят кинематографическое вступление, понятные туториалы и поэтапное знакомство с базовыми механиками, персонажами и навыками.