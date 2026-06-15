Для Dead by Daylight внезапно анонсирован режим "1 на 1". И это лишь начало - хоррор получит море нововведений

Этой ночью студия Behaviour Interactive провела специальную трансляцию, приуроченную к 10-летнему юбилею асимметричного хоррора Dead by Daylight. Разработчики превзошли все ожидания сообщества, буквально засыпав поклонников анонсами грядущих кроссоверов, глобальных визуальных обновлений и совершенно новых режимов игры.

Пожалуй, главным анонсом для фанатов стала презентация новых форматов матчей. Авторы официально объявили о разработке режима «1 на 1». По задумке разработчиков, это будет чистая хардкорная дуэль между одним убийцей и одним выжившим «без каких-либо уловок» — в этом режиме будут полностью отключены перки и вспомогательные предметы, оставляя место лишь для личного мастерства игроков. Вторым крупным новшеством станет «Зомби-режим», где карты заполнят ходячие мертвецы. Если уровень заражения выжившего дойдет до предела, он сам мутирует в монстра и присоединится к охоте.

Также студия сделала шаг навстречу энтузиастам: в 2027 году в игре появится официальная поддержка пользовательских модификаций. Игрокам выдадут специальные инструменты для создания собственных карт и кастомных режимов, лучшие из которых будут отбираться и публиковаться самими Behaviour Interactive.

Не обойдут стороной и техническую часть. Начиная с 2027 года проект ждет поэтапное масштабное визуальное обновление. Персонажам улучшат мимику и сделают их движения более естественными, а карты получат полностью переработанное освещение, более густые эффекты тумана и выразительные следы присутствия Сущности. Кроме того, в игру внедрят систему динамической погоды, а оригинальные герои постепенно обзаведутся свежими озвученными репликами.

Что касается планов по контенту на ближайшее время, график релизов выглядит следующим образом:

17 июня: В список маньяков возвращается культовый Джейсон Вурхиз из франшизы «Пятница, 13-е».

26 июня: Стартует оригинальная глава «The Life Road», в центре которой окажется выживший из числа коренных индейцев Северной Америки.

Август: Выйдет глава «Chorus of Sin» — первый случай в истории игры, когда контент разрабатывался совместно с самим сообществом.

Ноябрь: Ожидается жесткий кроссовер с серией хоррор-фильмов «Ужасающий» с добавлением того самого клоуна.

2027 год: Подтверждена сюжетная глава, основанная на собственной игре студии The Casting of Frank Stone.

В завершение эфира создатели поделились долгожданными подробностями о голливудской киноадаптации Dead by Daylight, официально подтвердив, что в режиссерское кресло фильма сядет Тордур Палссон.