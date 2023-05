Для Dead by Daylight вышло обновление 6.7.1 исправляющее множество ошибок ©

Вышло обновление 6.7.1 для Dead by Daylight, которое поможет игрокам получить тот опыт, которого они заслуживают. Не так давно разработчик Dead by Daylight выпустил обновление 6.7.0, и, как и оно, этот патч не испытывает недостатка в исправлениях, так как содержит десятки исправлений, касающихся персонажей, ботов, анимации и многого другого.

Авторы Dead by Daylight поделились списком изменений нового обновления 6.7.1, в которых подробно описаны все исправления, реализованные в новом патче. Согласно этому списку, разработчики игры постарались на славу, исправляя все ошибки в обновлении. Разработчики Dead by Daylight исправили проблемы, касающиеся персонажей игры, окружения, спецэффектов, дизайна уровней и многого другого. Однако, в отличие от предыдущего обновления Dead by Daylight, это обновление только исправляет ошибки в игре, поэтому игрокам пока не стоит ожидать каких-либо дополнений или нового контента.

Среди многих исправлений ошибок в Dead by Daylight есть несколько, которые выделяются. Разработчик исправил проблему оптимизации, вызывающую низкую частоту кадров анимации в некоторых ситуациях, что крайне важно в игре, где выживших иногда спасает небольшое преимущество в движении перед убийцей.

Ряд исправлений и оптимизаций дизайна уровней позволяет игрокам получить более плавные впечатления от игры, играя за выживших или убийц. После установки этого патча игроки получат еще больше впечатлений, поэтому геймерам не стоит удивляться, если некоторые убийцы из Dead by Daylight начнут доминировать в новых матчах после всех этих исправлений.