Для экранизации Dead by Daylight наняли сценаристов

Dead by Daylight продолжает путь к большому экрану: к проекту, впервые анонсированному в 2023 году, присоединились два заметных сценариста хоррор‑кино — француз Александр Ажа и американец Дэвид Лесли Джонсон‑Макголдрик. Официальной даты премьеры пока нет, но назначение авторов сценария даёт первые намёки на тон и подход к адаптации.

Кто пишет:

Александр Ажа — режиссёр и сценарист, известный по ремейку «У холмов есть глаза» и фильму «Зеркала». Его стиль характеризуют напряжённая атмосфера, визуально выразительный хоррор и склонность к телесному ужасу.

Дэвид Лесли Джонсон‑Макголдрик — сценарист, работавший над несколькими фильмами франшизы «Заклятие» (в российской традиции часто упоминают его участие во второй–четвёртой частях серии). Он приносит опыт построения глобальной мифологии и работы с сериализованными ужастиками.

Тон и стиль: сочетание авторского, «жёсткого» хоррора Ажи с франшизным опытом Джонсон‑Макголдрика может дать фильму баланс между шоковой составляющей и длительной мифологией вселенной Dead by Daylight. Ожидать можно как сильных визуальных сцен, так и проработанных мотиваций персонажей.

Подход к адаптации: исходный материал — асимметричный мультиплеер о преследовании выживших убийцей — требует превращения механик в повествование. Сценаристы, вероятно, будут работать над созданием центральной сюжетной линии и сильных персонажей, через которых можно показать «мир» игры.

Рейтинг и целевая аудитория: с учётом авторских меток и исходного контента, вероятен более взрослый формат (R/18+), но окончательное решение зависит от продюсеров и студии.