Дополнение для Dead by Daylight - Hellraiser Chapter было удалено с магазинов

Cenobite приносил выжившим и радость, и боль на протяжении почти четырех лет, но пришло время главе «Восставший из ада» покинуть магазин 4 апреля 2025 года. Весь контент главы, открытый до этой даты, останется доступным для использования в игре. На текущий момент действует распродажа последнего шанса с 50% скидкой на Сенобита и его косметику в игровом магазине. Обратите внимание, что если вы разблокируете Сенобита таким образом, вы все равно получите эксклюзивный талисман конфигурации Плача.

Начиная с сегодняшнего дня, Глава будет удалена из магазинов первой партии (за исключением Nintendo Switch, которая выйдет 13 марта), и единственный способ разблокировать Сенобита и его Косметику будет в игровом Магазине. Распродажи в магазинах первой партии не будет.