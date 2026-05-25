Джейсон Вурхиз появится в Dead by Daylight уже 16 июня

Разработчики Dead by Daylight официально раскрыли дату выхода Джейсона Вурхиза в роли нового убийцы. Легендарный маньяк из франшизы Friday the 13th станет доступен игрокам 16 июня.

Персонаж появится в игре в рамках сотрудничества Behavior Interactive и Jason Universe. Для поклонников хоррора это один из самых ожидаемых кроссоверов за всю историю Dead by Daylight — фанаты просили добавить Джейсона почти десять лет.

Игроки на Steam смогут опробовать нового убийцу раньше остальных: тестовая версия главы станет доступна уже 26 мая через публичный тестовый сервер.

Разработчики описывают Джейсона как безжалостного убийцу с мачете, который использует скрытность и внезапные атаки. Его способности разделены на две механики — Omnipresent Evil и Improvised Carnage.

Первая позволяет Джейсону практически исчезать с карты, быстро перемещаться и неожиданно появляться рядом с выжившими, ломая объекты окружения вроде поддонов, стен и препятствий.

Вторая способность делает акцент на импровизированном оружии и дальних атаках. Маньяк сможет использовать предметы окружения, чтобы оглушать, ранить и задерживать игроков.

Вместе с персонажем в игре появится несколько костюмов, включая классический образ с хоккейной маской и мачете, а также альтернативные варианты, вдохновлённые разными версиями Джейсона из фильмов серии.