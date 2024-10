Экранизация хоррора Dead by Daylight все еще в работе: идет написание сценария

Разработчики из студии Behaviour Interactive еще в 2023 году анонсировали фильм по мотивам популярного сетевого хоррора Dead by Daylight. Производством занимается компания Blumhouse Джейсона Блума и Atomic Monster Джеймса Вана, которые отметились успешной адаптацией Five Nights at Freddy's. Однако за весь 2024 год о производстве фильма не было слышно новостей, пока на нью-йоркском Comic-Con на этих выходных Джейсон Блум не поделился свежими подробностями. Оказалось, что экранизация Dead by Daylight находится на очень ранней стадии, и сценарий пока еще пишется.

Продюсер Джейсон Блум отметил, что его команда активно трудится над созданием сценария и не собирается спешить, превращая работу над фильмом в "конвейер". По его словам, команда предпочитает свободную творческую манеру, без строгих временных рамок. Хотя длительное ожидание может разочаровать фанатов игры, Блум подчеркивает, что именно они будут оценивать финальный результат, и в Blumhouse хотят убедиться, что история подобрана правильно и соответствует духу оригинала.

Для тех, кто ждет больше новостей о фильме Dead by Daylight, Блум привел в пример процесс создания Five Nights at Freddy's. На разработку этого фильма ушло почти десять лет, включая смену студий — от Warner Bros. к Blumhouse. В результате фильм был выпущен в 2023 году и нашел отклик у поклонников игры, несмотря на критику. Такой подход, по мнению Блума, себя оправдывает: Dead by Daylight будет создан только тогда, когда сценарий будет доведен до совершенства, сколько бы времени это ни заняло.

На создание фильма «Пять ночей с Фредди» ушло 10 лет , и я думаю, что одна из причин, по которой фильм оказался успешным, заключается в том, что мы потратили 10 лет, пытаясь сделать его как надо. Я надеюсь, что мы получим сценарий, который нам понравится. Мы работаем над сценарием, но это может занять пять лет, может быть 12 месяцев. Вы просто не знаете. Вы не можете снять фильм, пока сценарий не будет правильным, и вы не знаете, сколько времени это займет.

— заявил Джейсон Блум.