Герои Assassin's Creed Shadows заглянут в Dead by Daylight - подробности 27 мая

Ubisoft и Behaviour Interactive объявили о грядущем кроссовере между Assassin's Creed Shadows и многопользовательским хоррором Dead by Daylight. В тизере, опубликованном в соцсети X, засветились ключевые персонажи нового экшена Ubisoft — Наоэ и Ясукэ, которые, вероятно, станут новыми выжившими в игре.
Полный анонс обещают представить 27 мая. Это уже не первая громкая коллаборация Behaviour Interactive. Ранее разработчики представили наборы на основе The Witcher 3, в которых появились образы Геральта, Цири, Йеннифэр, Трисс и Эредина.
// Олег Малышев
Ну что же вы, самураи?
Пусть лучше не выжившими !
Это просто п*здец, у меня слов нет. Недавние слухи про коллабу с Ведьмаком ещё как то более менее можно было прилепить к игре. Но Ассассины.. Разрабам хочется пожелать только рака. Настолько глупо на пустом месте скатить игру в сраный Фортнайт это ещё нужно поиметь дегенеративного ума. Тут и дураку понятно, что невозможно сейчас повторить судьбу Фортнайта с бесконечными коллаборациями всего и вся, потому что сам Фортнайт на этом поприще улетел высоко и до него не дотянуться. Зато хорошую задумку самой игры испоганить запросто.