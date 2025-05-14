Герои Assassin's Creed Shadows заглянут в Dead by Daylight - подробности 27 мая

Ubisoft и Behaviour Interactive объявили о грядущем кроссовере между Assassin's Creed Shadows и многопользовательским хоррором Dead by Daylight. В тизере, опубликованном в соцсети X, засветились ключевые персонажи нового экшена Ubisoft — Наоэ и Ясукэ, которые, вероятно, станут новыми выжившими в игре.

Полный анонс обещают представить 27 мая. Это уже не первая громкая коллаборация Behaviour Interactive. Ранее разработчики представили наборы на основе The Witcher 3, в которых появились образы Геральта, Цири, Йеннифэр, Трисс и Эредина.