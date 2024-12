Главный герой аниме "Токийский гуль" может стать новым убийцей в Dead by Daylight

Асимметричный сетевой хоррор Dead by Daylight продолжает свое слияние с аниме индустрией. Сразу после того, как стало известно о добавлении в игру косметических предметов по мотивам культовых работ Дзюндзи Ито, в сети появились слухи новом маньяке, которые прибудет прямиком из известного аниме сериала. По данным известных инсайдеров из сообщества DBDLeaks, мартовский выпуск нового контента для игры может быть посвящён аниме "Токийский гуль", а новым убийцей станет Кен Канеки, главный герой этого шоу.

Первые слухи о коллаборации с аниме появились ещё месяц назад, до релиза Хранителя гончих на тестовом сервере. Источник под ником GOREJIRA заявил, что мартовский эпизод будет связан с этим аниме. Недавно другой инсайдер, RuthlessLeaks, подтвердил эти данные, добавив, что глава с Канеки станет отдельным дополнением для Dead by Daylight. При этом выживших - других героев из "Токийского гуля" ждать не стоит.

Кроме того, инсайдеры утверждают, что Dead by Daylight готовит ещё несколько громких коллабораций. После главы, посвящённой Five Nights at Freddy's летом 2024 года, в августе может выйти контент на основе франшизы Jurassic Park от Universal.

Хотя официального подтверждения от Behaviour Interactive пока нет, слухи активно обсуждаются в сообществе и вызывают массу интереса. Поклонникам остаётся ждать новых анонсов или утечек, чтобы узнать, действительно ли Кен Канеки появится в мире Тумана.