Главный герой аниме "Токийский гуль" может стать новым убийцей в Dead by Daylight

Асимметричный сетевой хоррор Dead by Daylight продолжает свое слияние с аниме индустрией. Сразу после того, как стало известно о добавлении в игру косметических предметов по мотивам культовых работ Дзюндзи Ито, в сети появились слухи новом маньяке, которые прибудет прямиком из известного аниме сериала. По данным известных инсайдеров из сообщества DBDLeaks, мартовский выпуск нового контента для игры может быть посвящён аниме "Токийский гуль", а новым убийцей станет Кен Канеки, главный герой этого шоу.
Первые слухи о коллаборации с аниме появились ещё месяц назад, до релиза Хранителя гончих на тестовом сервере. Источник под ником GOREJIRA заявил, что мартовский эпизод будет связан с этим аниме. Недавно другой инсайдер, RuthlessLeaks, подтвердил эти данные, добавив, что глава с Канеки станет отдельным дополнением для Dead by Daylight. При этом выживших - других героев из "Токийского гуля" ждать не стоит.
Кроме того, инсайдеры утверждают, что Dead by Daylight готовит ещё несколько громких коллабораций. После главы, посвящённой Five Nights at Freddy's летом 2024 года, в августе может выйти контент на основе франшизы Jurassic Park от Universal.
Хотя официального подтверждения от Behaviour Interactive пока нет, слухи активно обсуждаются в сообществе и вызывают массу интереса. Поклонникам остаётся ждать новых анонсов или утечек, чтобы узнать, действительно ли Кен Канеки появится в мире Тумана.
Не самая хорошая идея ведь Канеки Кен как бы положительный персонаж и такая роль в виде слуги сущности ему просто не подойдёт, если на то пошло уж лучше пусть добавят персонажа Норо с его жутким кагуне, вот он как по мне идеально впишется в роль убийцы ну а в его истории пусть напишут что типо после смерти часть его плоти попала в мир тумана и он заново отрегенирировал и вернул свою человеческую форму, думаю для него сойдет такая история тем более у этого персонажа нет своего сознания и по сюжету он управлялся дочерью того Гуля по прозвищу одноглазая сова вроде бы так если память не изменяет а так теперь сущность получит очень грозного Био робота слугу который будет ловить сурвов и приносить их в жертву своему новому хозяину.
10 летним школьникам из кс контента подвезут
так он же добрый))) // Дмитрий Мазнев
хентай подвезли
// Никита Винокуров
Ну хоть из доты ливнут zxc дети
а что такое Гуль?
И после такого кто-то ещё будет говорить, что глава с Собачницей — худшее что есть в Dbd?
Это хоть веселый трэш, а собачница просто стремная шоколадница
ЫЫЫЫ,убирите,аниму,я крутой скуф,который любит пялиться на обнажёнку в играх,ыыы
про хентай слышали?))