Ходячие среди нас: в Dead by Daylight стартовал кроссовер с The Walking Dead

29 июля в Dead by Daylight стартовал долгожданный кроссовер с культовым сериалом AMC «Ходячие мертвецы». Behaviour Interactive официально добавила в свою асимметричную хоррор-игру известных героев и локации из вселенной The Walking Dead, подтвердив тем самым ранее анонсированное сотрудничество.

Новые персонажи — это выжившие Рик Граймс и Мишон, каждый из которых получил по три уникальных перка, отражающих их стиль выживания. Также в игру добавлен Дэрил Диксон — правда, в виде легендарного скина для Рика. Примечательно, что озвучили Рика и Дэрила оригинальные актёры: Эндрю Линкольн и Норман Ридус соответственно, что добавляет погружения для фанатов сериала.

Способности Рика помогают команде скрываться, строить временные препятствия и уменьшать заметность. Мишон, в свою очередь, делает акцент на поддержку союзников: она может лечить, помогать подниматься после падений и даже создавать момент для побега, оглушив убийцу. Это делает их ценными бойцами в любом матче.

Вместе с героями в игру добавлена и тематическая плитка для карты Garden of Joy, воссоздающая знаковые локации из сериала, включая больничные двери с надписью «Don't Open, Dead Inside» и тюремные корпуса.

Dead by Daylight уже давно славится кроссоверами — за последние месяцы в игру добавили контент из Assassin’s Creed, Resident Evil и даже Tokyo Ghoul. Теперь, благодаря популярности The Walking Dead, у проекта есть все шансы снова установить рекорд онлайна. Особенно на фоне успеха коллаборации с Five Nights at Freddy’s, которая привела в игру Springtrap и вызвала всплеск интереса со стороны аудитории.

Behaviour также намекает, что это лишь начало: в будущем нас может ждать дополнительный контент по «Ходячим мертвецам». Более того, в сети уже появились слухи о возможной коллаборации с Resident Evil 7 и 8, которая может выйти в ноябре в рамках новой главы.

Dead by Daylight продолжает доказывать, что остаётся в центре внимания не только за счёт геймплея, но и благодаря громким коллаборациям с легендарными франшизами.