Игроки победили: "мужиковатый" скин 2B в Dead by Daylight исправят после негативной реакции сообщества

Разработчики Behaviour Interactive официально подтвердили, что легендарный скин 2B для Фэн Мин в хорроре Dead by Daylight из недавней коллаборации с NieR: Automata будет изменен. Компания пошла навстречу сообществу после волны жесткой критики, которая обрушилась на косметику сразу после релиза.

Коллекция NieR: Automata появилась в игре 6 октября 2026 года. В нее вошли три основных предмета: легендарный скин 2B для Фэн Мин, легендарный скин A2 для Юи Кимуры и очень редкий скин Эмиля для Легиона. Однако уже в первые часы после выхода игроки начали массово жаловаться на 2B.

Основные претензии касались пропорций тела, силуэта, лица, текстур одежды и общего сходства с оригинальным персонажем из NieR: Automata. Многие отмечали, что модель выглядит слишком "квадратной", "мужиковатой" и просто плохо проработанной по сравнению с A2 и Эмилем, которые в целом получили более позитивные отзывы.

Ситуация дошла до того, что на официальных форумах Behaviour Interactive появилась отдельная тема с требованием переделать модель. 9 октября ведущий комьюнити-менеджер сообщества Мэнди ответила на жалобы:

Мы внесем корректировки в легендарный скин 2B для Фэн Мин, чтобы он стал ближе к оригинальному внешнему виду персонажа. Точных сроков у меня нет, но я ожидаю обновления во втором патче с исправлениями ошибок (но не стоит полностью полагаться на мои слова в отношении последнего пункта!)

Таким образом, разработчики подтвердили, что скин получит корректировки, чтобы он стал ближе к оригинальному дизайну 2B. Компания не раз вносила правки в косметику после критики - например, корректировала модели персонажей или текстуры. В данном случае давление оказалось особенно сильным, потому что речь идет о культовом персонаже из популярной японской игры, а легендарные скины обычно позиционируются как максимально точные и качественные.