Dead by Daylight 14.06.2016
Экшен, Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
7.7 1 133 оценки

Игроки решают судьбу ужаса: Dead by Daylight запустила голосование за нового убийцу и выжившего

Создатели асимметричного хоррора Dead by Daylight объявили о новом этапе взаимодействия с сообществом. В преддверии выхода следующей главы разработчики предложили игрокам напрямую повлиять на будущее игры, проголосовав за внешний облик нового убийцы и выжившего. Голосование уже доступно на официальном сайте проекта.

Для этого была подготовлена специальная страница, оформленная в виде жуткой книги, будто переплетённой плотью. Именно там размещены концепт-арты персонажей. Новый выживший представлен в четырёх вариантах дизайна: все они выглядят сурово и израненно.

Концепты убийцы выглядят ещё более пугающе. Разработчики предлагают выбрать один из трёх образов, выполненных в стилистике тиранического ангела или божества, карающего смертных.

Подобный подход позволяет сообществу напрямую участвовать в формировании визуального облика Dead by Daylight.

