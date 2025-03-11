Кен Канеки из "Токийского гуля" стал новым убийцей в Dead by Daylight

Студия Behaviour Interactive представила масштабный кроссовер Dead by Daylight и аниме «Токийский гуль». В рамках сотрудничества в игру добавят нового убийцу — Гуля, которым стал Кен Канеки.

Персонаж уже доступен для тестирования на PTB-сервере Steam, а официальный релиз состоится 2 апреля 2025 года. Помимо Канеки, в игре появятся косметические предметы, включая маски, вдохновлённые героями аниме и манги.

Для Dead by Daylight разработчики изменили историю Канеки. По сюжету он пережил пытки от Гуля Джейсона, что довело его разум до предела. В результате Кен потерял свою человечность и стал тем, кого когда-то боялся.

Behaviour Interactive объяснила, что решила не делать Канеки выжившим, а вместо этого представить альтернативную реальность, в которой он сам стал хищником.

Гуля для Dead by Daylight озвучил Нацуки Ханаэ — тот же актёр, который озвучивал Канеки в аниме «Токийский гуль».