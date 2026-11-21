Студия Behaviour Interactive представила новый трейлер Dead by Daylight, посвящённый предстоящему кроссоверу с хоррор-франшизой «Ужасающий» (Terrifier). Тематический контент появится в асимметричном многопользовательском хорроре уже 24 ноября 2026 года.

Анонс состоялся в рамках Horror Game Awards Fall 2026. Новое сотрудничество объединит Dead by Daylight с одной из самых известных современных серий слэшеров, главным символом которой стал жестокий и непредсказуемый клоун Арт.

Кроссовер Dead by Daylight и Terrifier стартует 24 ноября 2026 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.