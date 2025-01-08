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Dead by Daylight 14.06.2016
Экшен, Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
7.7 947 оценок

Коллаборация Dead by Daylight с Дзюндзи Ито оказалась недоступна для игроков из России, Китая и других стран

Lunersun
Новости

В Dead by Daylight разгорелся небольшой скандал. Оказалось, что новые скины из коллаборации с Дзюндзи Ито, известным автором хоррор-манги, почему-то не продают в целом ряде стран — России, Китае, Израиле, Сербии, Украине и некоторых других.

Сами разработчики пока никак не объяснили такое решение. Однако игроки считают, что дело тут не в самой студии — похоже, это просто ограничения на распространение контента от правообладателя. В итоге недовольные фанаты, особенно из Китая, отправились ставить игре негативные отзывы в Steam. Для некоторых это стало последней каплей — они даже решили удалить Dead by Daylight.

На графике хорошо видно, как резко подскочило количество отрицательных оценок.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
dmitrii-apollo

Ведь игры в не политике где-то слышал.

3
bysaturn
1
vanтт

Да там каждое обновление для некоторых становится последней каплей, ничего страшного

0
B e s i k

Экшен, Мультиплеер, Ужасы.

МУЛЬТИПЛЕЕР???

Ой ВСЁ.

-3