Коллаборация Dead by Daylight с Дзюндзи Ито оказалась недоступна для игроков из России, Китая и других стран

В Dead by Daylight разгорелся небольшой скандал. Оказалось, что новые скины из коллаборации с Дзюндзи Ито, известным автором хоррор-манги, почему-то не продают в целом ряде стран — России, Китае, Израиле, Сербии, Украине и некоторых других.

Сами разработчики пока никак не объяснили такое решение. Однако игроки считают, что дело тут не в самой студии — похоже, это просто ограничения на распространение контента от правообладателя. В итоге недовольные фанаты, особенно из Китая, отправились ставить игре негативные отзывы в Steam. Для некоторых это стало последней каплей — они даже решили удалить Dead by Daylight.

На графике хорошо видно, как резко подскочило количество отрицательных оценок.