Кроссовер Dead by Daylight и "Очень странных дел" получит продолжение в конце января

Behaviour Interactive объявила дату выхода второго масштабного кроссовера Dead by Daylight с сериалом «Очень странные дела». Обновление Dead by Daylight x Stranger Things: Chapter 2 станет доступно всем игрокам 27 января 2026 года и продолжит сотрудничество с культовым шоу Netflix, несмотря на его завершение.

Главным нововведением станет новый убийца — Векна, один из ключевых антагонистов сериала. Ему предстоит противостоять двум новым выжившим: Дастину Хендерсону и Одиннадцатой. Таким образом, противостояние из сериала получит новое воплощение в формате асимметричного хоррора, где каждая сторона обладает уникальными способностями и стилем игры.

Обновление уже проходит тестирование на публичном тестовом сервере. Помимо новых персонажей, игроков ждёт набор тематических косметических предметов. Нэнси Уиллер сможет примерить образ Робин Бакли, а Дастин получит скин Эдди Мансона — одного из самых запоминающихся героев поздних сезонов шоу.

Напомним, первый кроссовер Dead by Daylight с «Очень странными делами» вышел в 2019 году и добавил в игру Демогоргона, а также Нэнси Уиллер и Стива Харрингтона. После окончания лицензионного соглашения контент был удалён в 2021 году, но вернулся в магазин в ноябре 2023-го. Chapter 2 логично развивает это сотрудничество, расширяя вселенную сериала в мире Dead by Daylight.