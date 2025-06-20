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Dead by Daylight 14.06.2016
Экшен, Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
7.7 1 034 оценки

Кровавые выходные: Dead by Daylight стала бесплатной и бьёт рекорды

butcher69 butcher69

Ассиметричный хоррор Dead by Daylight вновь на пике популярности — и сейчас самое время попробовать игру бесплатно. В честь запуска главы с Five Nights at Freddy’s разработчики открыли доступ к полному клиенту на Steam до 23 июня. Игра не только привлекла массу новых пользователей, но и побила собственный рекорд онлайна в сервисе Valve.

Секрет успеха DBD — в постоянной эволюции. Кроссоверы с культовыми франшизами вроде Resident Evil, Silent Hill, Alan Wake и Castlevania удерживают интерес фанатов и стабильно пополняют ряды игроков. Появление аниматроника-убийцы из FNAF стало очередным катализатором роста, и теперь игра переживает вторую молодость.

Во время бесплатных выходных доступны культовые убийцы (Trapper, Nurse, Huntress и другие) и выжившие (Dwight, Nea, Meg и прочие). Прогресс сохраняется, так что при покупке после акции терять ничего не придётся.

Кроме того, Dead by Daylight сейчас продаётся со скидкой 60% — до 26 июня.

7
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
BloomingVysor

Мне не зашла вообще, да и графика уже устаревшая.

5
crawlingroof

Сам не играю но стримы Otzdarva смотрю с удовольствием фоном на втором монике. У игрухи много скрытых механик, для новичка может быть сложно, но, в целом, весело.

4