Кровавые выходные: Dead by Daylight стала бесплатной и бьёт рекорды

Ассиметричный хоррор Dead by Daylight вновь на пике популярности — и сейчас самое время попробовать игру бесплатно. В честь запуска главы с Five Nights at Freddy’s разработчики открыли доступ к полному клиенту на Steam до 23 июня. Игра не только привлекла массу новых пользователей, но и побила собственный рекорд онлайна в сервисе Valve.

Секрет успеха DBD — в постоянной эволюции. Кроссоверы с культовыми франшизами вроде Resident Evil, Silent Hill, Alan Wake и Castlevania удерживают интерес фанатов и стабильно пополняют ряды игроков. Появление аниматроника-убийцы из FNAF стало очередным катализатором роста, и теперь игра переживает вторую молодость.

Во время бесплатных выходных доступны культовые убийцы (Trapper, Nurse, Huntress и другие) и выжившие (Dwight, Nea, Meg и прочие). Прогресс сохраняется, так что при покупке после акции терять ничего не придётся.

Кроме того, Dead by Daylight сейчас продаётся со скидкой 60% — до 26 июня.