Лара Крофт появилась в Dead by Daylight. На очереди режим 2v8 и кросс-прогрессия

Начиная с сегодняшнего дня, фанаты Dead by Daylight могут примерить на себя роль главного выжившего в играх, поскольку Лара Крофт присоединяется к выжившим, за которой последуют масштабные дополнения кросс-прогрессии и новый игровой режим 2v8 менее чем через неделю.

Лара Крофт вводит 3 новых перка, Изящество, Закаленная и Специалист в Dead by Daylight, каждый из которых подчеркивает ее навыки как спортсмена, искателя приключений и археолога соответственно. ​

Режим игры 2v8, который так долго ждали, выйдет 25 июля, добавив в привычный игровой опыт большую дозу хаоса, динамичных действий и дополнительного веселья. Имея в запасе еще несколько сюрпризов за 8 лет, команда Dead by Daylight кардинально изменила стандартное Испытание. Впервые 2 Убийцы могут объединиться для охоты на 8 Выживших, предложив опытным игрокам свежий и захватывающий взгляд на игровой процесс.

Кросс-прогресс станет доступен в Dead by Daylight 22 июля, позволяя игрокам синхронизировать свой прогресс и покупки на разных платформах. Кросс-прогресс — это огромное улучшение качества жизни для тех, кто играет в Dead by Daylight на нескольких платформах. Все, что нужно игрокам, — это учетная запись и владение базовой игрой на любой платформе, на которой они хотят играть.