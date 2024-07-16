Лара Крофт появилась в Dead by Daylight. На очереди режим 2v8 и кросс-прогрессия

Начиная с сегодняшнего дня, фанаты Dead by Daylight могут примерить на себя роль главного выжившего в играх, поскольку Лара Крофт присоединяется к выжившим, за которой последуют масштабные дополнения кросс-прогрессии и новый игровой режим 2v8 менее чем через неделю.
Лара Крофт вводит 3 новых перка, Изящество, Закаленная и Специалист в Dead by Daylight, каждый из которых подчеркивает ее навыки как спортсмена, искателя приключений и археолога соответственно.
Режим игры 2v8, который так долго ждали, выйдет 25 июля, добавив в привычный игровой опыт большую дозу хаоса, динамичных действий и дополнительного веселья. Имея в запасе еще несколько сюрпризов за 8 лет, команда Dead by Daylight кардинально изменила стандартное Испытание. Впервые 2 Убийцы могут объединиться для охоты на 8 Выживших, предложив опытным игрокам свежий и захватывающий взгляд на игровой процесс.
Кросс-прогресс станет доступен в Dead by Daylight 22 июля, позволяя игрокам синхронизировать свой прогресс и покупки на разных платформах. Кросс-прогресс — это огромное улучшение качества жизни для тех, кто играет в Dead by Daylight на нескольких платформах. Все, что нужно игрокам, — это учетная запись и владение базовой игрой на любой платформе, на которой они хотят играть.
Ой, да ладно. Насчет релиза в 16г не скажу, но уже в 17-ом -18-ом годах одним из самых популярных на тот момент читов, была замена одного из сурвов вторым маном.
Пошла Лариска по рукам, сначала хроники хаоса, теперь тут, дальше что? // Андрей Тихонов