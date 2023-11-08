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Dead by Daylight 14.06.2016
7.6 788 оценок

Не детские игры - Чаки появится в Dead by Daylight в конце ноября

butcher69
Новости

В последнем обновлении Dead by Daylight в мир популярной асимметричной многопользовательской игры в качестве убийцы вошел Чаки, кукла, ставшая звездой серии фильмов-слешеров "Детские игры". Он станет доступен 28 ноября.

Разработчики Behaviour Interactive отмечают, что в роли Чаки вновь выступает Брэд Дуриф (Brad Dourif). Кроме того, разработчики добавляют: "Игроки могут еще больше настроить нового Убийцу с помощью костюма Good Gal, вдохновленного Тиффани Валентайн (она же Невеста Чаки), которую озвучивает Дженнифер Тилли".

Как и следовало ожидать, Чаки умеет красться по карте, а также обладает способностью Slice & Dice, позволяющей ему набрасываться на более крупные жертвы, чтобы эффективнее сократить расстояние. Его человеческий облик, Чарльз Ли Рэй, может помогать ему в форме духа, а способность Scamper позволяет ему прыгать через окна и перемещаться под поддонами.

0
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
ivan41kds

а как чаки будет тащить выжившего? чаки же кукла мелкая, я пока не представляю как это выглядит. поглядим на релизе

2
___Ghost___
Его человеческий облик, Чарльз Ли Рэй, может помогать ему в форме духа
0
Лобо

Честно говоря трудно представить как это будет выглядить.Ведь бонально трудно будет увидить чаки

2
Wolfenstein

своего нет ничего все подрезать откуда то хочется чтоб хайпануть

-3