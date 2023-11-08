Не детские игры - Чаки появится в Dead by Daylight в конце ноября

В последнем обновлении Dead by Daylight в мир популярной асимметричной многопользовательской игры в качестве убийцы вошел Чаки, кукла, ставшая звездой серии фильмов-слешеров "Детские игры". Он станет доступен 28 ноября.
Разработчики Behaviour Interactive отмечают, что в роли Чаки вновь выступает Брэд Дуриф (Brad Dourif). Кроме того, разработчики добавляют: "Игроки могут еще больше настроить нового Убийцу с помощью костюма Good Gal, вдохновленного Тиффани Валентайн (она же Невеста Чаки), которую озвучивает Дженнифер Тилли".
Как и следовало ожидать, Чаки умеет красться по карте, а также обладает способностью Slice & Dice, позволяющей ему набрасываться на более крупные жертвы, чтобы эффективнее сократить расстояние. Его человеческий облик, Чарльз Ли Рэй, может помогать ему в форме духа, а способность Scamper позволяет ему прыгать через окна и перемещаться под поддонами.
а как чаки будет тащить выжившего? чаки же кукла мелкая, я пока не представляю как это выглядит. поглядим на релизе
Честно говоря трудно представить как это будет выглядить.Ведь бонально трудно будет увидить чаки
своего нет ничего все подрезать откуда то хочется чтоб хайпануть