Невероятное очарование Джейсона: количество активных игроков Dead by Daylight установило новый рекорд

Совсем недавно мы рассказывали об амбициозных планах Behaviour Interactive на будущее популярного асимметричного хоррора Dead by Daylight, которые включали анонсы долгожданного режима «1 на 1», зомби-заражений и множества других смелых нововведений. Однако, как оказалось на практике, чтобы привлечь гигантское внимание фанатов, порой не нужно менять геймплей радикальными нововведениями — достаточно просто задобрить аудиторию появлением культового классического маньяка.

Появление Джейсона Вурхиза в Тумане буквально разорвало статистику онлайна. Официальный X-аккаунт игры радостно сообщил, что суммарное количество одновременных игроков на всех платформах преодолело историческую отметку в 250 000 человек — и это лучший результат за все 10 лет существования проекта. По данным аналитического сервиса SteamDB, максимальный суточный онлайн на ПК в Steam перевалил за 125 820 уникальных игроков.

Ажиотаж вокруг Джейсона вполне объясним. Новое дополнение Dead by Daylight: Jason, выпущенное 16 июня, представило маньяка с набором уникальных каноничных умений, сочетающих возможности кратковременной невидимости, блокировку радаров обнаружения и дальнобойные атаки с метанием оружия. Культовый образ из хоррор-франшизы «Пятница, 13-е» приковал внимание не только старожилов, но и новой аудитории. Стоит подчеркнуть, что исторический пик посещаемости был поставлен прямо посреди рабочей недели. Учитывая это, а также запущенные сейчас студией бесплатные пробные выходные до 23 июня, можно смело предположить, что к грядущему уик-энду эта планка в четверть миллиона игроков будет пробита с новым размахом.