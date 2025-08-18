ЧАТ ИГРЫ
Dead by Daylight 14.06.2016
Экшен, Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
7.7 1 086 оценок

Новая глава Dead by Daylight выйдет позже - релиз перенесли на январь

butcher69 butcher69

Разработчики Dead by Daylight сообщили о задержке выхода свежего дополнения. Причиной стали технические сложности и жалобы игроков на баги, о которых команда рассказала в недавнем видеодневнике.

Студия Behaviour Interactive решила пересмотреть график релизов и сосредоточиться на качестве игры. Теперь тестирование новой главы состоится в сентябре, а сам релиз, изначально запланированный на ноябрь, сдвигается на январь.

Тем не менее, ноябрь не останется пустым — в этот месяц разработчики выпустят крупное обновление с исправлениями и улучшениями геймплея. По словам авторов, цель изменений — повысить стабильность проекта и укрепить доверие сообщества.

Dead by Daylight остаётся одной из самых популярных асимметричных игр жанра хоррор-выживания, и команда подчеркивает, что долгосрочное развитие важнее соблюдения сроков.

Комментарии: 1
bohdan2015

Сколько не исправляй, а вылезет.. в балансе:D