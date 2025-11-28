"Очень странные дела" в Dead by Daylight: Векна станет новым убийцей

Dead by Daylight готовится к громкому возвращению в Изнанку: в январе 2026 года игра получит новую главу, основанную на «Очень странных делах». Разработчики подтвердили, что главным антагонистом станет Векна — один из самых опасных врагов сериала. Вместе с ним в игре появятся и новые выжившие, чьи имена пока держатся в секрете.

Это уже вторая коллаборация хоррора с популярным шоу. В 2019 году игроки получили Демогоргона, Стива Харрингтона, Нэнси Уилер и карту «Лаборатория Хокинса» — контент, который быстро стал одним из наиболее запоминающихся в истории проекта. Новая глава призвана не только вернуть атмосферу сериала, но и расширить её более мрачными и напряжёнными элементами.

Анонс совпал с премьерой первых эпизодов финального сезона «Очень странных дел», который получил высокие оценки критиков. Создатели обещают, что оставшиеся серии превратятся в настоящие блокбастеры и наконец раскроют главный секрет Изнанки. Финал истории будет разделён на две части, которые выйдут 25 и 31 декабря.