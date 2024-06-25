Официально: Лара Крофт присоединится к Выжившим в Dead by Daylight 16 июля

Behavior Interactive объявила что Лара Крофт из Tomb Raider, один из самых знаковых персонажей видеоигр всех времен, войдет в туманы Dead by Daylight как новый выживший. Она уже пережила смелые экспедиции и столкнулась со смертью. В Dead by Daylight ей предстоит пережить самое мрачное приключение. Глава о Ларе Крофт будет доступна с 16 июля 2024 года. Публичная пробная версия уже доступна в Steam.

Хотя у нее украли верный лук и пистолеты, ее лучшее оружие осталось нетронутым. Ее непоколебимое упорство, обширные знания по выживанию и храбрость представлены тремя уникальными талантами, которые балансируют чашу весов в ее пользу.

Благодаря своему опыту и навыкам Лара Крофт воплощает в себе все качества, необходимые для выживания в тумане, благодаря чему она чувствует себя как дома в мире Dead by Daylight вместе с другими знаковыми персонажами. Однако, даже если она хорошо подготовлена ​​к предстоящим испытаниям, будущее в искаженном мире Сущности никогда не является бесспорным.