ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dead by Daylight 14.06.2016
Экшен, Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
7.7 889 оценок

Официально: Лара Крофт присоединится к Выжившим в Dead by Daylight 16 июля

monk70
Новости

Behavior Interactive объявила что Лара Крофт из Tomb Raider, один из самых знаковых персонажей видеоигр всех времен, войдет в туманы Dead by Daylight как новый выживший. Она уже пережила смелые экспедиции и столкнулась со смертью. В Dead by Daylight ей предстоит пережить самое мрачное приключение. Глава о Ларе Крофт будет доступна с 16 июля 2024 года. Публичная пробная версия уже доступна в Steam.

Хотя у нее украли верный лук и пистолеты, ее лучшее оружие осталось нетронутым. Ее непоколебимое упорство, обширные знания по выживанию и храбрость представлены тремя уникальными талантами, которые балансируют чашу весов в ее пользу.

Благодаря своему опыту и навыкам Лара Крофт воплощает в себе все качества, необходимые для выживания в тумане, благодаря чему она чувствует себя как дома в мире Dead by Daylight вместе с другими знаковыми персонажами. Однако, даже если она хорошо подготовлена ​​к предстоящим испытаниям, будущее в искаженном мире Сущности никогда не является бесспорным.

+ ещё 1 картинка
5
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
SOLUS5678

Симпатично.

0
Без негатива

Сладкая попка теперь и в симуляторе генераторов

-1