Персонажи и монстры из "Ведьмака" врываются в мир Dead by Daylight - и это настоящий кошмар, буквально

Ранее просочившиеся слухи оказались правдой. Разработчики асимметричного хоррора Dead by Daylight официально подтвердили коллаборацию с игровой вселенной «Ведьмака». Геральт из Ривии, Цири, Трисс, Йеннифэр, а также монстры вроде лесного духа Лешего и предводителя Дикой Охоты Эредина — все они появятся в игре в виде легендарных и редких обликов. В честь события был опубликован специальный видеоролик, однако реакция фанатов оказалась неоднозначной — особенно в отношении визуального облика знакомых героев.

По информации с официального сайта, легендарный облик Геральта получит выживший Витторио Тоскано. Ему достались не только фирменный образ Белого Волка, но и уникальная анимация разбивания поддонов, а также озвучка от оригинального актёра — Дага Кокла. Тем не менее, несмотря на попытки воссоздать ведьмака в духе The Witcher 3, у поклонников возникли вопросы к его глазам и лицевой анимации — они выглядят менее живыми и пугающе неестественными, чем ожидалось.

Более-менее узнаваемым также оказался образ Лешего, созданный для убийцы The Artist. Он выполнен в мрачном, пугающем стиле, соответствующем атмосфере Dead by Daylight, и визуально отлично вписывается в лесные карты игры. Уникальные звуковые эффекты и анимации в лобби дополняют эффект присутствия настоящего чудовища из «Бестиария».

Гораздо сложнее обстоят дела с остальными персонажами:

Йеннифэр — облик для Кейт Дэнсон. Узнать чародейку из Венгерберга с первого взгляда довольно сложно — её наряд напоминает классический, но само лицо и прическа вызывают разочарование.

— облик для Кейт Дэнсон. Узнать чародейку из Венгерберга с первого взгляда довольно сложно — её наряд напоминает классический, но само лицо и прическа вызывают разочарование. Цири — представлена через образ Сэйбл Уорд. Белоснежные волосы есть, но аура Львицы из Цинтры куда-то потерялась.

— представлена через образ Сэйбл Уорд. Белоснежные волосы есть, но аура Львицы из Цинтры куда-то потерялась. Трисс — облик для Микаэлы Рид. Дизайн наряда вдохновлён классическим образом, но сходства с героиней из «Ведьмака» минимум.

Поклонники «Ведьмака» уже активно делятся мнениями в соцсетях. Многие отмечают, что дизайны выглядят скорее как косплей среднего качества, нежели как серьёзная адаптация известных героев. В то же время, похвалы достались разработчикам за интеграцию новых анимаций и привлечение оригинального актёра озвучки Геральта.

Стилизация персонажей из мрачного славянского фэнтези под эстетику Dead by Daylight — задача непростая. Авторы игры явно сделали ставку на узнаваемость костюмов и атмосферу, но при этом ушли от точного воспроизведения лиц. Возможно, это обусловлено техническими ограничениями, а возможно — сознательным решением сохранить визуальную идентичность героев Dead by Daylight. После такого "переосмысления" образа Цири теперь у фанатов не должны вызывать споры её дизайн в "Ведьмаке 4".

Коллекция The Witcher уже доступна в игровом магазине. Остаётся только решить, сможете ли вы пережить ночь рядом с Лешим, когда Геральт выглядит так, будто давно не спал и не пил эликсиров.