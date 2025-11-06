Пирамидоголовый и Дракула вернулись: в Dead by Daylight снова запущен режим "2 против 8"

Разработчики асимметричного хоррора Dead by Daylight объявили о возвращении любимого фанатами режима «2 против 8». На этот раз событие оформлено в виде масштабного кроссовера с культовыми сериями Silent Hill и Castlevania, объединившими самых узнаваемых монстров и героев классических хорроров.

В рамках временного ивента выжившим предстоит сразиться сразу с двумя охотниками — Пирамидоголовым из Silent Hill 2 и Дракулой из Castlevania. Оба маньяка доступны бесплатно, хотя обычно являются платными персонажами. Игроки смогут испытать их способности в совместных матчах, где на карту выходят восемь выживших против двух смертоносных противников.

Помимо антагонистов, событие порадует и поклонников оригинальных франшиз: среди доступных выживших появились Джеймс Сандерленд, Мария и Шерил Мейсон из Silent Hill, а также герои из Castlevania. Все они продемонстрированы в свежем трейлере, который уже собрал восторженные отзывы поклонников.

Режим «2 против 8» в тематике Silent Hill и Castlevania доступен лишь ограниченное время — до 20 ноября. Разработчики пообещали, что успех ивента повлияет на будущее подобных коллабораций в Dead by Daylight.