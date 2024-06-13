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Dead by Daylight 14.06.2016
Экшен, Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
7.7 883 оценки

По слухам, в следующем месяце Лара Крофт может появиться в Dead by Daylight

butcher69
Новости

Согласно утечке информации от надежного инсайдера Gumpy887, в следующем месяце в Dead by Daylight может состояться кроссовер с Tomb Raider, добавив в игру знаменитую Лару Крофт в качестве нового выжившего.

Хотя с первого взгляда Лара может показаться нетипичным персонажем для мрачной атмосферы Dead by Daylight, фанаты уже уловили сходства. В частности, некоторые отзывы о Shadow of the Tomb Raider отмечали элементы survival horror в игре, а фильм ужасов "Спуск" (2006) был назван одним из источников вдохновения для перезапуска Tomb Raider 2013 года.

Стоит отметить, что разработчик Behaviour Interactive уже намекнул на появление лицензированного выжившего в июле, назвав его "персонажем, который по-настоящему воплощает в себе дух выживания".

Хотя "Ходячие мертвецы" также кажутся подходящим кандидатом для мрачного мира Dead by Daylight, учитывая информацию от Gumpy887, шансы Лары Крофт на попадание в Туман становятся все выше.

Появление Лары в Dead by Daylight без сомнения вызовет бурную реакцию фанатов обеих игр. Учитывая её навыки выживания, арсенал оружия и опыт борьбы с опасными противниками, Лара станет ценным дополнением к команде выживших.

Остается лишь ждать официального подтверждения от Behaviour Interactive, чтобы узнать, действительно ли Лара Крофт станет новой героиней Dead by Daylight.

-5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
JohnTornton

но зачем? она стреляет из лука и огнестрела, что она там забыла? она там всех размотает на раз два

1
bysaturn

Предсказываю, что будут способности на хилку, скорость или обнаружение убийцы

0
Gelyr

Не удивлюсь что это правда, Лара как свадебный генерал теперь, остались только былые заслуги. Сейчас вроде Crystal Dynamics при финансовой поддержке Amazon пытаются собрать Лару с открытым миром в Индии, надеюсь проект до живёте до релиза и будет хотя бы не плохой игрой.

-1