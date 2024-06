По слухам, в следующем месяце Лара Крофт может появиться в Dead by Daylight

Согласно утечке информации от надежного инсайдера Gumpy887, в следующем месяце в Dead by Daylight может состояться кроссовер с Tomb Raider, добавив в игру знаменитую Лару Крофт в качестве нового выжившего.

Хотя с первого взгляда Лара может показаться нетипичным персонажем для мрачной атмосферы Dead by Daylight, фанаты уже уловили сходства. В частности, некоторые отзывы о Shadow of the Tomb Raider отмечали элементы survival horror в игре, а фильм ужасов "Спуск" (2006) был назван одним из источников вдохновения для перезапуска Tomb Raider 2013 года.

Стоит отметить, что разработчик Behaviour Interactive уже намекнул на появление лицензированного выжившего в июле, назвав его "персонажем, который по-настоящему воплощает в себе дух выживания".

Хотя "Ходячие мертвецы" также кажутся подходящим кандидатом для мрачного мира Dead by Daylight, учитывая информацию от Gumpy887, шансы Лары Крофт на попадание в Туман становятся все выше.

Появление Лары в Dead by Daylight без сомнения вызовет бурную реакцию фанатов обеих игр. Учитывая её навыки выживания, арсенал оружия и опыт борьбы с опасными противниками, Лара станет ценным дополнением к команде выживших.

Остается лишь ждать официального подтверждения от Behaviour Interactive, чтобы узнать, действительно ли Лара Крофт станет новой героиней Dead by Daylight.