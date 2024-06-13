По слухам, в следующем месяце Лара Крофт может появиться в Dead by Daylight

Согласно утечке информации от надежного инсайдера Gumpy887, в следующем месяце в Dead by Daylight может состояться кроссовер с Tomb Raider, добавив в игру знаменитую Лару Крофт в качестве нового выжившего.
Хотя с первого взгляда Лара может показаться нетипичным персонажем для мрачной атмосферы Dead by Daylight, фанаты уже уловили сходства. В частности, некоторые отзывы о Shadow of the Tomb Raider отмечали элементы survival horror в игре, а фильм ужасов "Спуск" (2006) был назван одним из источников вдохновения для перезапуска Tomb Raider 2013 года.
Стоит отметить, что разработчик Behaviour Interactive уже намекнул на появление лицензированного выжившего в июле, назвав его "персонажем, который по-настоящему воплощает в себе дух выживания".
Хотя "Ходячие мертвецы" также кажутся подходящим кандидатом для мрачного мира Dead by Daylight, учитывая информацию от Gumpy887, шансы Лары Крофт на попадание в Туман становятся все выше.
Появление Лары в Dead by Daylight без сомнения вызовет бурную реакцию фанатов обеих игр. Учитывая её навыки выживания, арсенал оружия и опыт борьбы с опасными противниками, Лара станет ценным дополнением к команде выживших.
Остается лишь ждать официального подтверждения от Behaviour Interactive, чтобы узнать, действительно ли Лара Крофт станет новой героиней Dead by Daylight.
но зачем? она стреляет из лука и огнестрела, что она там забыла? она там всех размотает на раз два
Предсказываю, что будут способности на хилку, скорость или обнаружение убийцы
Не удивлюсь что это правда, Лара как свадебный генерал теперь, остались только былые заслуги. Сейчас вроде Crystal Dynamics при финансовой поддержке Amazon пытаются собрать Лару с открытым миром в Индии, надеюсь проект до живёте до релиза и будет хотя бы не плохой игрой.