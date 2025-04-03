Представлен релизный трейлер нового убийцы в Dead by Daylight - Кена Канеки из "Токийского гуля"

В Dead by Daylight вышло дополнение Tokyo Ghoul, добавляющее в игру культового персонажа — Кэна Канэки. Разработчики представили релизный трейлер, в котором можно увидеть, как он охотится на выживших, используя свои уникальные способности.

Канэки стал настоящим чудовищем, питаемым неутолимым голодом и тёмными инстинктами. Под влиянием Тумана он раскрыл свою разрушительную натуру, а его жертвам остаётся лишь надеяться, что они не встретят чёрно-алый глаз, сверкающий в темноте.

В арсенале маньяка — прыжок кагунэ, позволяющий быстро сокращать дистанцию и наносить тяжёлые раны. После трёх последовательных прыжков активируется режим ярости, в котором Канэки способен мгновенно преодолевать препятствия.