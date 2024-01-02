Продюсер Райан Турек рассказал о готовящейся киноадаптации игры Dead by Daylight

В интервью порталу Collider вице-президент Blumhouse Productions по производству полнометражных фильмов Райан Турек рассказал о текущем состоянии некоторых проектов кинокомпании.
В частности, о том, получат ли "Пять ночей у Фредди" сиквел, слухи о котором циркулируют уже некоторое время, Турек сказал следующее:
Этот фильм принес так много денег. Это был гигантский успех, и мы ценим это. Эмма [Тамми] отлично поработала, но продолжение пока не получило "зеленый свет". Посмотрим.
Относительно статуса уже подтвержденных сиквелов "Черного телефона" и "М3ГАН" продюсер был также немногословен:
"М3ГАН 2" – в работе. Мы еще не начали снимать, или что-то такое. Мы намерены успеть к назначенной дате релиза в январе (17 января 2025 года – прим.). Что касается "Черного телефона 2", то мне, на самом деле, нечего сказать о том, как он движется.
Зато, когда речь зашла о еще одном проекте, Турек стал куда более словоохотлив:
Хочу сказать, что один из проектов, над которыми я активно работаю, – это Dead by Daylight, адаптация игры, которой исполнилось уже что-то около семи лет. Я смотрю на него, как на праздник ужаса, каким является и сама видеоигра. "Пять ночей у Фредди", очевидно, научили нас ориентироваться на фанатов и делать адаптации видеоигр для них. Я большой поклонник Dead by Daylight. И хотя я перешел на игры поновее, такие как Alan Wake 2, иногда я такой: "Поиграю-ка я сегодня вечером в Alan Wake 2… Не, лучше сыграю в Dead by Daylight за убийцу". Я очень взволнован этим проектом, и мы творчески обдумываем пути его реализации.
Напомним, Dead by Daylight – ассиметричный мультиплеерный ужастик от студии Behaviour Interactive:
C одной стороны у нас есть жаждущий крови маньяк, а с другой — четверка неопытных подростков. С этого и начинается игра в кошки-мышки.
Чтобы обмануть монстра и покинуть опасную зону, придется использовать подручные средства и элементы окружения, зарабатывая специальные умения.
Игровой мир генерируется случайным образом, так что всякий раз, начиная игру, вы не знаете, что ждет вас за углом. Каждое решение повышает или понижает шансы на выживание.