Продюсер Райан Турек рассказал о готовящейся киноадаптации игры Dead by Daylight

Асимметричный мультиплеерный хоррор, в котором команда выживших выступает против маньяка-убийцы.

Отряду выживших в игре предстоит отыскать способ сбежать с локации, на которой их застал врасплох кровожадный маньяк. Игроки могут использовать подручные средства для оглушения врага, размещать для него ловушки и отвлекать, чтобы спасти пойманных товарищей, попутно выполняя поставленные задачи.

Цель маньяка же заключается в том, чтобы не дать сбежать своим жертвам и забрать у всех жизни по очереди, используя для этого кровавые и жестокие методы расправы.