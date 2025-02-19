Разработчики Dead by Daylight меняют планы на обновление хоррора, отдав приоритет существенным геймплейным улучшениям

Behaviour Interactive объявила о пересмотре дорожной карты развития Dead by Daylight на 2025 год, отложив ранее запланированные нововведения ради масштабного улучшения качества жизни. Вместо обновлений с новыми персонажами, картами временными событиями и модификаторами, студия сосредоточится на устранении давних проблем, вызывающих недовольство игроков. Разработчики наконец-то добавят функции, которые напрашивались в ассиметричный хоррор с момента его релиза.
Первый этап изменений начнется уже в апреле и продлится до конца года. Одним из главных нововведений станет механика "Капитуляции". Теперь как выжившие, так и убийцы смогут добровольно завершить матч при определенных условиях: выжившие — если все оставшиеся игроки находятся в состоянии "повержен", а убийца — если все выжившие управляются ботами.
Еще одно важное нововведение — система "Защиты от быстрого выхода". Разработчики намерены бороться с игроками, которые намеренно "сливают" матч, пытаясь быстрее перейти к следующей игре. Нарушителям будут выдаваться штрафные очки за отключение, а также понижаться их игровой ранг.
Кроме того, "экстремальное прятание" — так разработчики называют тактику выживших, намеренно затягивающих матч — теперь также под прицелом. Улучшенные алгоритмы определения бездействующих игроков позволят быстрее идентифицировать и наказывать тех, кто игнорирует игровые цели. Помимо этого, улучшат систему появления выживших на карте, скорректируют механику подбора уровней, добавят дополнительные меры защиты от ботов, а также переработают систему испытаний, уменьшив общий объем гринда.
Во второй фазе обновления, о которой пока сообщают лишь в общих чертах, появятся механики "анти-тоннелинга" и "анти-кампинга", а также улучшенный баланс карт и ключевых предметов. Разработчики обещают многочисленные исправления багов и улучшение доступности игры.
Судя по масштабности изменений, 2025 год станет переломным для Dead by Daylight. Тем не менее, как обновления повлияют на общий баланс и восприятие игры сообществом, покажет только время.
А что читеров уже всех победили? Теперь, когда попадутся читеры, придется развлекать их, пока им не надоест, или получать еще большие штрафы, чем сейчас. А ведь вполне могут и коллапс сломать и матч никогда не закончится, тогда кроме как ливнуть, иного выхода у игрока не будет.
а читеры это главная проблема или чё? чё ты ноешь?
у игры тысяча проблем в геймплейном и техническом плане, что читеры стоят где то на 999 месте в списке проблем
ура Спрингтруп // Фёдор Раскольников
Они понимают какой наплыв аудитории будет. Наверное даже выше чем при выходе глав с Майклом Майерсом и техасской резни бензопилой // Лорд Эго
не будет, ведь они за 9 лет ничё не сделали, а тут типа за год сделают? АХХАХАХАХА
Нарушителям будут выдаваться штрафные очки за отключение, а также понижаться их игровой ранг.
вы же сами убрали понижение ранга)))))))))))))))) максимум можно слить пару уровней, но остаться в том же подборе
всё хуже и хуже делают игрокам. ну ничё, будут просто афк стоять ну или прятаться по шкафам, чтобы попущенные маны сами ливали
спасибо разрабам за очередную чушь в игре
а после онлайн упадёт ещё ниже
Реально, они ведь сами рейтинг убрали. Он уже давно ничего не значит.
Про читеров, как всегда, ни слова. Делаем дальше вид, что их не существует.
Кто то ещё играет в этот мусор? Удивительно. Я уж думал эту помойку давно закрыли
вы бомжи на бихейвер лучше объясните, если по вашим словам вы сделали сервера, то почему, когда ман ливает всех сурвов выкидывает в лобби? почему этот лох попущенный и ливнувший, не заменяется на бота-мана? зато манам для фарма суют ботов-сурвов. двойные стандарты и враньё.
если один игрок ливает с сервера - других выкинуть не может. других выкидывает, тока если хост ливает.
а значит, вы ссыте в уши и в игре по прежнему, всё с того же 2016 года хостом является - ман, а не ваш сервер.
бихейвер это контора дураков с радужными мозгами которым просто повезло случайно создать то чего не создавали другие разработчики равносильно тому как если бы дурак кинул монетку в игровой автомат и случайно выиграл джек пот, ман хостом не является просто им лень ботов манов делать поэтому все игроки на сурвах вылетают при ливе мана потому что не кому его заменить, да и баланс в этой игре полное фуфло вместо золотой середины где комфортно было бы обеим сторонам они просто заделали зеркалку 2016 года где теперь сурвы стали пушечным мясом а манов забафали на столько люто что им нереально что то сделать если ты обычный рандом со средним скилом или ниже играющий за сурвов в соло,ММР система у сурвов не работает вообще умирай сколько хочешь нубов на мане тебе никто не даст как и команду из нормальных челов по скиллу всё это чистый рандом тем временем как у мана всё работает прекрасно и если у тебя низкий ММР то тебе в 95% случаев будет кидать нубов сурвов которые тебя парить особо не будут будь это мансы, стелс, или даже не существующий генраш который остался в первой половине 2019 года и уже давно сменился лютым киллрашом со стороны игроков на манах, я за сурвов всегда играл только в соло поэтому хорошо помню как было раньше, но что самое смешное что упуская всех четверых сурвов ман по очкам крови либо копейки теряет либо не взирая ни на что получает больше очков крови тем временем как сурвам приходится потом и кровью отрабатывать свои очки уделяя каждой их четырёх категорий особое внимание (цели, альтруизм, выживание, храбрость) а у мана всё фармится само сабой просто играй как есть и непарься и в конце тебе отвалят кучу очков, ах да ещё забыл сказать что игре уже пошёл девятый год а сурвы как были все одинаковыми так и остались что сильно демотивирует игроков за них не играть ведь никакого геймплейного разнообразия ты за них не получишь кого бы ты не выбрал а вот у манов с этим проблем нет, и это только пару игровых элементов которые я привёл в качестве примера если речь идёт о детальном балансе, взять например люк для побега, разрабы почему то считают что только один сурв может сбежать но при этом ман может убивать всех четверых сурвов 5 разными способами это крюк, от земли, от коллапса, от мементо, или особое мементо как у пирамиды хоть таких манов и немого но всё же это имеет место быть ещё им жёлтое мементо нахаляву встроили теперь им даже подношение брать не надо, а что получили сурвы всратый люк который ман будет находить чаще тебя банально потому что он передвигается быстрее тебя особенно если это мобильный ман и всратый ключ который даже люк сразу открыть не может как это было когда то, ещё и во время анимации открытия сурва от люка отодрать можно вообщем дичь полная, разрабам права бы на свою игру продать в более хорошие руки а то так ещё лет 8 будем ждать пока игра станет получше нежели то что мы видим сейчас, а так касаемо баланса учитывая то какое в этой игре ненормальное и агрессивное коммьюнити эту игру спасет только хорошо проработанный PVE режим с прокачкой другого выхода в краткосрочной перспективе я больше не вижу, из всех клонов DBD только Identity V получилась хорошей и в отличии от DBD она развевалась, тот же режим 2 на 8 вышел вроде бы как в 2019 году а бихейвер и по сей день его сделать не могут только и делают что вводят его как временный режим и всё, жаль что Identity V не вышла в стиме я бы её с радостью бы купил а у DBD был бы достойный конкурент и быть может тогда разрабы своей помойки начали бы шевелить булками и работать, а так конечно когда конкурентов нет зачем стараться игроки ведь всё равно не куда не денутся верно.
поздно ребята, поздно
онлайн настока убогий и это при кроссплее, что катки по пол дня ищутся, что в обычном режиме, что в 2х8
На приставке играешь?
У меня за 30 секунд катки находит. А онлайн у игры 43 000 в сутки. У тебя явно игра не хочет работать.