Разработчики Dead by Daylight меняют планы на обновление хоррора, отдав приоритет существенным геймплейным улучшениям

Behaviour Interactive объявила о пересмотре дорожной карты развития Dead by Daylight на 2025 год, отложив ранее запланированные нововведения ради масштабного улучшения качества жизни. Вместо обновлений с новыми персонажами, картами временными событиями и модификаторами, студия сосредоточится на устранении давних проблем, вызывающих недовольство игроков. Разработчики наконец-то добавят функции, которые напрашивались в ассиметричный хоррор с момента его релиза.

Первый этап изменений начнется уже в апреле и продлится до конца года. Одним из главных нововведений станет механика "Капитуляции". Теперь как выжившие, так и убийцы смогут добровольно завершить матч при определенных условиях: выжившие — если все оставшиеся игроки находятся в состоянии "повержен", а убийца — если все выжившие управляются ботами.

Еще одно важное нововведение — система "Защиты от быстрого выхода". Разработчики намерены бороться с игроками, которые намеренно "сливают" матч, пытаясь быстрее перейти к следующей игре. Нарушителям будут выдаваться штрафные очки за отключение, а также понижаться их игровой ранг.

Кроме того, "экстремальное прятание" — так разработчики называют тактику выживших, намеренно затягивающих матч — теперь также под прицелом. Улучшенные алгоритмы определения бездействующих игроков позволят быстрее идентифицировать и наказывать тех, кто игнорирует игровые цели. Помимо этого, улучшат систему появления выживших на карте, скорректируют механику подбора уровней, добавят дополнительные меры защиты от ботов, а также переработают систему испытаний, уменьшив общий объем гринда.

Во второй фазе обновления, о которой пока сообщают лишь в общих чертах, появятся механики "анти-тоннелинга" и "анти-кампинга", а также улучшенный баланс карт и ключевых предметов. Разработчики обещают многочисленные исправления багов и улучшение доступности игры.

Судя по масштабности изменений, 2025 год станет переломным для Dead by Daylight. Тем не менее, как обновления повлияют на общий баланс и восприятие игры сообществом, покажет только время.