Разработчики Dead by Daylight объяснили, почему игра остаётся лидером среди мультиплеерных хоррор игр

Создатели Dead by Daylight прокомментировали, почему их асимметричный хоррор-мультиплеер уже почти десять лет удерживает популярность, в то время как многие похожие проекты со временем исчезли с рынка.

По словам главы Behaviour Interactive Матьё Коте, конкуренция в жанре оказалась крайне тяжелой. В шутливой форме он отметил, что некоторые проекты просто «оказались недостаточно хорошими», однако признал, что успех Dead by Daylight объясняется целым рядом факторов.

Креативный директор Дэйв Ричард напомнил, что студия оказалась среди первых, кто активно развивал подобный формат многопользовательских хорроров. Когда игра вышла в 2016 году, жанр ещё только начинал формироваться.

Многие конкуренты, такие как Friday the 13th: The Game, Evil Dead: The Game и The Texas Chain Saw Massacre, со временем столкнулись с различными проблемами — от юридических споров до прекращения поддержки. В результате часть этих проектов была снята с продажи или перестала получать обновления.

В Behaviour Interactive считают, что одной из причин устойчивой популярности Dead by Daylight стала гибкая структура игры. Пользователи могут сами выбирать роль в матче — выступать в роли убийцы или выжившего, что делает игровой процесс разнообразнее.

Кроме того, проект регулярно получает новые коллаборации и оригинальный контент. Благодаря этому в игре могут соседствовать персонажи из разных вселенных, что помогает поддерживать интерес аудитории и постоянно расширять игровой мир.

Разработчики признают, что не считают свою формулу идеальной, однако уверены: некоторые принятые ранее решения позволили игре удержаться на рынке и продолжать развиваться даже спустя годы после релиза.