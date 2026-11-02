Разработчики Dead by Daylight подарили все DLC популярному стримеру и извинились перед игроками после негативной реакции

Студия Behaviour Interactive, разработчик хоррор-игры Dead by Daylight, извинилась перед сообществом после того, как популярному Twitch-стримеру TheBurntPeanut во время трансляции бесплатно выдали весь внутриигровой контент - всех DLC-персонажей, перки и валюту. Решение вызвало волну критики со стороны игроков.

TheBurntPeanut - американский стример, один из самых заметных лиц на Twitch, известный энергичными комментариями и узнаваемым анимированным аватаром в виде арахиса. Во время стрима по Dead by Daylight ему предоставили бесплатный доступ ко всем DLC-персонажам и перкам игры. Сам стример в шутку отметил, что попал под действие "стримерских привилегий", а официальный Twitch-аккаунт игры ответил комментарием:

МЫ ВЫДЕРЖИМ ЖАР! ОНИ ТВОИ НАВСЕГДА.

Часть фанатов отреагировала на инцидент негативно, что вынудило страницу сообщества DbD Pulse в X дать официальный ответ. В заявлении студии говорится, что решение было принято без надлежащих согласований, а последующие комментарии и поведение сотрудника не соответствуют ключевым ценностям Dead by Daylight. При этом угрозы в адрес сотрудников названы "неприемлемыми" - всех просят прекратить взаимодействие с подобными публикациями.

Мы приносим извинения нашему сообществу за то, что подвели вас. Мы уже начали пересматривать наши внутренние процессы, чтобы предотвратить повторение подобного инцидента,

— заключили в Behaviour Interactive.