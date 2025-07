Рик, Мишонн и Дэрил идут в Туман: Dead by Daylight объединяется с "Ходячими мертвецами"

Сериал «Ходячие мертвецы» врывается в мир Dead by Daylight: в конце июля культовые герои зомби-драмы появятся в хоррор-экшене от Behaviour Interactive. Разработчики раскрыли все детали кроссовера, тизер которого ранее уже подогрел интерес фанатов.

29 июля в игре стартует новая глава, посвящённая The Walking Dead. В неё войдут двое новых выживших — Рик Граймс и Мишонн, а также легендарный наряд для Рика, превращающий его в Дэрила Диксона. Причём озвучку персонажей выполнили звёзды оригинального сериала — Эндрю Линкольн и Норман Ридус, что придаёт событиям в Тумане дополнительную аутентичность.

Новинка предлагает целую коллекцию альтернативных костюмов, вдохновлённых ключевыми моментами шоу. Так, Мишонн примерит образы из эпизодов «Следующий мир» и «Что с нами станет», а Рик — культовый «Последний день на Земле» и «Жестокое пробуждение», отсылающий к первому эпизоду сериала.

Геймплейно герои привносят шесть уникальных навыков. У Рика — «Апокалиптическая изобретательность», «Приди и возьми!» и «Командная работа: закалка», усиливающие взаимодействие между выжившими. Мишонн отвечает своими способностями — «Убежденность», «Последний бой» и альтернативной версией «Командной работы». Всё это подчёркивает командный дух, ставший визитной карточкой оригинального шоу.

Также в игру добавят новую карту в зоне Garden of Joy, которая активируется при загрузке за Рика или Мишонн. Локация украшена знаковыми объектами из сериала, включая легендарную дверь с надписью «Не открывать, внутри мёртвые» и элементы тюремного лагеря.

По сюжету новой главы Рик оказывается в Тумане после своего предполагаемого взрыва на мосту. В то время как его друзья уверены в его гибели, он пытается выбраться, а Мишонн — идёт по его следу. Всё это служит связующим мостом между событиями сериала и его продолжения The Ones Who Live.

Фанатам «Ходячих мертвецов» остаётся лишь дождаться конца месяца — и приготовиться к очередной борьбе за выживание, теперь уже в Тумане Сущности.