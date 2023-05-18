Слух: Cоздатели The Dark Pictures и Until Dawn работают над сюжетной игрой во вселенной Dead by Daylight ©

Согласно последней утечке, Dead by Daylight, похоже, расширяет свою вселенную двумя новыми спин-оффами. Слухи про эти предстоящие игры, которые разрабатываются в сотрудничестве с двумя разными студиями, появились на фоне других значительных открытий об игре, включая информацию о, предполагаемом, сотрудничестве с Iron Maiden и Slipknot, выпуск дорожной карты на восьмой год и теперь уже официально объявленное включение Николаса Кейджа в игру.

Как сообщается, первая из этих спин-оффов разрабатывается совместно с Midwinter Entertainment. Судя по просочившейся информации, центральная тема игры будет связана с жадностью и жаждой власти. В этой игре будет многопользовательский PVE-экшн для четырех игроков, в котором игроки отправятся в царство сущности, чтобы сразиться с противниками. Описание игры похоже на стиль игры Left 4 Dead, хотя, как сообщается, игра находится на ранней стадии разработки.

Вторая утечка информации о спин-оффе игры — это сотрудничество с Supermassive Games. Это будет однопользовательская интерактивная сюжетная игра, действие которой будет происходить в "вселенной" Dead by Daylight. Действие игры будет происходить за пределами царства сущности и представит новый ансамбль персонажей. Согласно утечке, более подробная информация об этой игре будет опубликована позднее в этом году.

Ожидается, что следующая глава Dead by Daylight получит название End Transmission.

Supermassive Games, британский разработчик видеоигр, базирующийся в Гилфорде, графство Суррей, известен как создатель игр в жанре хоррор. Среди известных работ студии - Until Dawn для PlayStation 4, The Dark Pictures Anthology для Bandai Namco Entertainment и The Quarry для 2K Games.