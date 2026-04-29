Создатели Dead by Daylight опровергли слухи о связи увольнений с профсоюзами и искусственным интеллектом

На прошлой неделе студия Behaviour Interactive сократила часть сотрудников. В сети появилась информация, что причиной увольнений могла стать попытка создания профсоюза. Бывшие работники сообщили, что незадолго до сокращений представители организации Game Workers Unite раздавали листовки возле офиса компании. Также некоторые сотрудники ранее выражали недовольство политикой возвращения в офис и планами по использованию генеративного искусственного интеллекта. По словам источников, как минимум 2 таких работника попали под сокращение.

Представители Behaviour Interactive официально заявили изданию Kotaku, что слухи абсолютно беспочвенны. В официальном обращении студии указано, что эти увольнения никак не связаны с мнением сотрудников о профсоюзах, искусственном интеллекте или чем-либо еще. Руководство объяснило кадровые изменения падением спроса на внешние мобильные и казуальные проекты, а также сменой приоритетов. При этом компания продолжает нанимать новых специалистов и на данный момент открыла 35 вакансий.

Согласно официальным данным, под сокращение попало около 3 процентов от всего штата студии. Поскольку в Behaviour Interactive работает более 1300 человек, работу потеряли примерно 40 сотрудников. Из них от 8 до 10 человек трудились над главным хитом студии Dead by Daylight. Это составляет около 2 процентов от команды разработчиков игры, размер которой варьируется от 400 до 500 человек. Таким образом, 25 процентов от всех уволенных занимались поддержкой основного проекта компании. Также известно об увольнении как минимум 1 разработчика консольной и ПК игры Serious Sam Shatterverse.

Организация Game Workers Unite сообщила, что не может подтвердить факт целенаправленных увольнений в качестве мести со стороны руководства Behaviour Interactive. Однако представители профсоюза осведомлены о циркулирующих слухах и призвали всех пострадавших сотрудников обращаться за юридической поддержкой для защиты своих прав.