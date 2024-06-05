Создатели Dead by Daylight столкнулись с новой волной увольнений в 2024 году: работы лишились ещё 95 человек

Согласно информации издания GamesIndustry.biz, канадская студия Behaviour Interactive, известная как создатель популярной многопользовательской игры Dead by Daylight, готовится к масштабным увольнениям. Под сокращение могут попасть до 95 сотрудников компании, при этом 70 из них работают в монреальском офисе студии. Behaviour Interactive также имеет подразделения в Торонто и Труро.

Стоит отметить, что монреальский офис уже второй раз за полгода сталкивается с сокращениями. В январе этого года Behaviour Interactive уже пришлось расстаться с 45 сотрудниками. Общая численность штата компании составляет около 1300 человек.

Представители компании прокомментировали ситуацию, заявив, что болезненные кадровые решения являются частью структурных изменений, необходимых для реализации «чёткого видения» дальнейшего развития студии. При этом они поспешили успокоить поклонников Dead by Daylight, подчеркнув, что увольнения никоим образом не повлияют на поддержку и развитие игры, а также на сервисный бизнес Behaviour Interactive.