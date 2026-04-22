Титаны снова в деле: В Dead by Daylight возвращается коллаборация с Attack on Titan

В Dead by Daylight вновь возвращается кроссовер с культовым аниме Attack on Titan. Событие пройдет с 28 апреля по 19 мая 2026 года и станет расширенной версией коллаборации, впервые представленной еще в 2022-м.

Разработчики из Behaviour Interactive добавили новый контент, учитывая пожелания игроков. В игре появятся дополнительные костюмы и образы: например, Охотник получит скин Атакующего титана, а выжившие — тематические наряды, вдохновленные персонажами аниме, включая варианты для Джейка Парка, Юи Кимуры и других героев. Также появится коллекция «Королевский бал» и костюмы вроде «Сердце Свободы».

Игровой процесс тоже претерпит изменения. Некоторые убийцы будут перебалансированы: Стрелок станет сильнее, а Они — немного слабее. Система клеток доработана для улучшения командного взаимодействия, а режим «2 на 8» получит расширенный пул карт, включая «Храм очищения» и «Железные фабрики страданий».

В рамках события игроки смогут выполнять задания и получать эксклюзивные награды — значки, баннеры и брелоки в тематике «Атаки титанов».

Кроме того, ожидается появление персонажей из аниме: Микасы, Леви, Саши Браус, а также Титана Эрена, который, по слухам, может выступить в роли убийцы. Предполагается, что его механика будет связана с установкой ловушек, как у Ловца.

Помимо этого кроссовера, разработчики также готовят контент по другим известным франшизам, включая Darkest Dungeon и «Чужого», что делает предстоящее обновление одним из самых насыщенных за последнее время.