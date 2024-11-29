В Dead by Daylight добавят косметику по мотивам работ мангаки Дзюндзи Ито

Популярная хоррор-игра Dead by Daylight готовится порадовать фанатов уникальными косметическими наборами, вдохновленными произведениями культового мангаки Дзюндзи Ито. Релиз скинов, которые преобразят персонажей игры, запланирован на 7 января 2025 года.

Помимо этого, в игру уже добавлено обновление Doomed Curse, привнесшее нового маньяка — Егеря. Ее отличительной особенностью стала верная собака, которая активно помогает хозяйке выслеживать и ловить выживших. Пойманного собака попытается утащить к своему хозяину, но игроки могут освободиться, оглушив питомца или с помощью товарищей.

На стороне выживших появится новый персонаж — Тори Кейн, владеющая магическими ритуалами. Она может пожертвовать собой, наложив эффект «Ослабление», но взамен открывает всем игрокам возможность видеть ауру убийцы, если тот потревожит ворон.