В Dead by Daylight стартовала коллаборация с NieR: Automata

Сегодня студия-разработчик Behaviour Interactive в сотрудничестве с SQUARE ENIX объявила о выходе платной коллекции «NieR:Automata Collection» для асимметричного хоррора Dead by Daylight (формат 4 против 1).

Битва за человечество переносится в Туман: в Dead by Daylight появляются три самых запоминающихся персонажа этой культовой игры — 2B, A2 и Эмиль.

Дэйв Ричард, креативный директор Dead by Daylight, сказал:

Мне кажется, что NieR:Automata оставляет след в душе каждого, кто в неё играет, и мы невероятно рады приветствовать ее в мире Dead by Daylight. Помимо великолепных персонажей и потрясающего визуального ряда, между нашими вселенными существует явная тематическая связь: обе они затрагивают вопросы циклов насилия и страданий. Появление 2B, A2 и Эмиля в Тумане дало нам возможность отдать должное тому, что делает NieR:Automata столь особенной для нас.

В коллекцию NieR:Automata вошли легендарные костюмы 2B и A2 для Фенг Мин и Юи Кимуры соответственно; они превращают полюбившихся игрокам выживших в закалённых в боях андроидов YoRHa, готовых к новым испытаниям. Что касается Убийц, то «Легион» получил костюм очень редкой категории, вдохновлённый образом Эмиля: теперь его уникальная внешность — и пугающая ухмылка — появятся в ходе Испытаний.