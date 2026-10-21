ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dead by Daylight 14.06.2016
Экшен, Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
7.6 1 183 оценки

В Dead by Daylight стартовало событие в честь коллаборации с Diablo 4

Solstice Solstice

Разработчики Dead by Daylight запустили совместное событие с Diablo 4, добавив во внутриигровой магазин коллекцию образов ключевых персонажей Санктуария. С запуском события разработчики опубликовали новый трейлер, в котором продемострировали новые скины.

Образы для Убийц:

  • Художница получила облик Лилит;
  • Грязи достался образ Белиала;
  • Медсестра получила облик Мефисто.

Образы для Выживших:

  • Волшебница — скин на Зарину Кассир;
  • Варвар — скин на Дэвида Кинга;
  • Некромант — скин на Таури Кейн.

Все облики получили оригинальные реплики от официальных актеров озвучки персонажей из вселенной Diablo. На данный момент Blizzard и Behaviour Interactive отдельно не уточняли, появится ли какой-либо ответный контент непосредственно внутри самой Diablo 4.

Трейлеры 129 Обновления 161
13
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Нет никакого события. Просто 3 скина новых. Все по-своему кринжевые // Егор Баев

3
Anti-Obama

ДбД не нужна, играйте в "Космических Рейнджеров".

СВИТ_БОИ

Моча с гoвном заколлабились.