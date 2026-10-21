В Dead by Daylight стартовало событие в честь коллаборации с Diablo 4

Разработчики Dead by Daylight запустили совместное событие с Diablo 4, добавив во внутриигровой магазин коллекцию образов ключевых персонажей Санктуария. С запуском события разработчики опубликовали новый трейлер, в котором продемострировали новые скины.
Образы для Убийц:
- Художница получила облик Лилит;
- Грязи достался образ Белиала;
- Медсестра получила облик Мефисто.
Образы для Выживших:
- Волшебница — скин на Зарину Кассир;
- Варвар — скин на Дэвида Кинга;
- Некромант — скин на Таури Кейн.
Все облики получили оригинальные реплики от официальных актеров озвучки персонажей из вселенной Diablo. На данный момент Blizzard и Behaviour Interactive отдельно не уточняли, появится ли какой-либо ответный контент непосредственно внутри самой Diablo 4.
Нет никакого события. Просто 3 скина новых. Все по-своему кринжевые // Егор Баев
ДбД не нужна, играйте в "Космических Рейнджеров".
Моча с гoвном заколлабились.