В Dead by Daylight вернется режим 2x8 в коллаборации с Resident Evil

Популярный игровой режим 2 на 8 возвращается в Dead by Daylight, и на этот раз он смешан с одной из самых легендарных игровых серий — Resident Evil от Capcom.

Режим 2 на 8, который будет доступен с 10 по 25 февраля, является коллаборацией с Resident Evil и позволяет объединиться двум убийцам, которые будут сотрудничать друг с другом. Режим представит особый игровой процесс и идеальную карту для всех действий.

Первыми к списку бойцов 2 на 8 присоединятся Немезис и Альберт Вескер, а также Легион из оригинальной игры Dead by Daylight. ​ ​Действие будет происходить в полицейском управлении Раккун-Сити, которое также присоединится к ротации карт 2 на 8.

В качестве дополнительного бонуса, гарантирующего наилучшие впечатления для всех игроков, во время мероприятия за каждого персонажа Resident Evil можно будет бесплатно играть исключительно в режиме 2 на 8.

Dead by Daylight также добавит несколько новых тематических игровых элементов. Немезис с Т-вирусом и Вескер с Уроборосом будут иметь возможность заражать и ослаблять выживших. В режиме также будут присутствовать травы из франшизы Resident Evil.