Векна выходит на охоту: Dead by Daylight получила новый тизер кроссовера с "Очень странными делами"

Авторы асимметричного хоррора Dead by Daylight представили второй тизер долгожданного кроссовера с сериалом «Очень странные дела». Если первый ролик лишь намекал на угрозу, показывая силуэт загадочного антагониста, то новое видео делает шаг дальше и фокусируется на знакомых героях вселенной Netflix.

В тизере можно увидеть повзрослевших Дастина, Оди, Эдди и Робин, что сразу породило волну обсуждений среди фанатов. Судя по образам и атмосфере, главным злодеем коллаборации может стать Векна — один из ключевых антагонистов последних сезонов сериала.

Кроме того, разработчики раскрыли дату публичного бета-теста — он стартует 6 января. Это даёт понять, что кроссовер не ограничится временным событием. По всей видимости, игроков ждёт полноценная глава, аналогичная первой коллаборации 2019 года.

Тогда Dead by Daylight получила Демогоргона в роли убийцы, выживших Стива Харрингтона и Нэнси Уиллер, а также культовую локацию «Лаборатория Хокинса». Новый кроссовер обещает быть не менее масштабным и атмосферным.