Вокалист группы Saja Boys написал новый оригинальный трек для Dead By Daylight

В Dead by Daylight стало доступно новое обновление All‑Kill: Comeback, которое расширяет хоррор‑главу с элементами K‑pop. Дополнение привносит в игру не только свежий контент, но и уникальный музыкальный опыт: среди новинок — оригинальная песня No Escape, написанная и исполненная Кевином Ву, известным как Мистери из K‑pop‑группы Demon Hunters.

Участие Кевина Ву в проекте вышло далеко за рамки создания саундтрека. Артист выступил в роли консультанта при разработке обновления и подарил свой голос новому персонажу — выжившему Квон Тэ Ёну. В своём заявлении Ву поделился впечатлениями от работы:

«Создание музыки для All‑Kill: Comeback — это своего рода возможность замкнуть круг. All‑Kill всегда балансировал на грани между K‑pop и хоррором, и написание песни для этой игры позволило мне по‑настоящему интересно обыграть этот контраст, который хорошо сочетается с тематикой игры. Сначала я был консультантом, потом озвучивал персонажей, а теперь ещё и музыкант, участвующий в этом релизе, — это просто круто».

Помимо музыкального контента, обновление принесло ряд изменений в игровой процесс, сосредоточенных вокруг Трикстера — убийцы в стиле K‑pop. Разработчики ввели новую систему рангов стиля: она мотивирует игроков действовать быстрее и точнее во время матчей. По мере прогресса способности Трикстера в главном событии улучшаются, что делает игровой стиль этого персонажа более динамичным и стремительным.

Ещё одним ярким дополнением стала новая локация — карта «Иллюзия Трикстера». Она переносит игроков в стилизованный под Южную Корею город с неоновыми улицами, рынками и ночными клубами. Атмосфера локации подчёркивает K‑pop‑эстетику обновления и создаёт запоминающийся визуальный опыт.

Кроме того, в игре появилась новая версия Трикстера — Мина. Этот персонаж отличается от оригинала полом и внешностью, а также обладает уникальными репликами, которые добавляют ему индивидуальности и раскрывают особый характер.

Обновление Dead by Daylight: All‑Kill: Comeback уже доступно на всех поддерживаемых платформах.