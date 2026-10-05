Завтра Dead by Daylight получит коллаборацию с Nier: Automata: в хорроре появятся облики 2B и A2

Похоже, Square Enix заинтересована в выпуске новой игры серии Nier, однако компания также активно использует огромную популярность своих героинь для создания коллабораций с самыми разными проектами. Совсем недавно мы видели 2B в таких играх, как Overwatch, Call of Duty: Mobile и Stellar Blade, а теперь, благодаря сотрудничеству Nier: Automata и Dead by Daylight, она появится и в пугающем Царстве Сущности.

Студия Behaviour Interactive объявила, что в рамках этой коллаборации игроки смогут приобрести легендарные облики 2B и A2 для двух выживших. Это не новые персонажи и не полноценная глава, посвящённая вселенной Йоко Таро, — речь идет исключительно о косметических предметах. Разумеется, некоторые игроки уже выражают недовольство отсутствием обликов для 9S и Эмиля. Наряды поступят в продажу во внутриигровом магазине во вторник, 6 октября 2026 года.

Dead by Daylight — одна из многих игр, добившихся высокой прибыльности благодаря продаже косметических предметов, созданных в сотрудничестве с другими популярными игровыми сериями, комиксами и фильмами. Впрочем, некоторые игроки жалуются, что такой упор на косметику отвлекает от самого игрового процесса, а из-за обилия коллабораций игра теряет свою уникальную индивидуальность.

Dead by Daylight доступная на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, а также на ПК (в Steam и Epic Games Store).