Зомби на пороге: Dead by Daylight официально объединяется с The Walking Dead

Разработчики Dead by Daylight подтвердили долгожданный кроссовер с культовой вселенной The Walking Dead. После недель слухов и утечек, официальное объявление появилось на странице игры в X, где фанатов встретила знакомая надпись «Don’t open, dead inside», а также обещание раскрыть все детали будут раскрыты уже сегодня, 8 июля 2025 года.

Пока подробности держатся в секрете, но фанаты активно обсуждают возможное появление в игре ключевых персонажей из оригинального сериала — Рика Граймса, Дэрила Диксона, Нигана, а также, возможно, уникальных зомби и тематических карт. Ожидается, что в игру добавят не только новых выживших, но и, вероятно, оригинального убийцу во вселенной The Walking Dead, а также эксклюзивные косметические предметы и механики.