Dead Cells получила обновление Clean Cut, добавляющее новое оружие, косметику, мощный секрет и многое другое ©

Один из самых скромных персонажей Dead Cells скрывает секрет. В последнем бесплатном обновлении популярного roguelike от Evil Empire и Motion Twin, Clean Cut, рассказывается о любимом стилисте Обезглавленного, Портном, и его недавно обнаруженной дочери, которая любит прически. Вернитесь в подземелье с новым оружием, вдохновленным стилистом, совершенно новым обликом нашего безголового героя и многочисленными исправлениями и изменениями, включая трех боссов из Dead Cells: Return to Castlevania, которые были добавлены в режим Boss Rush. Обновление Dead Cells «Clean Cut» уже вышло на ПК и появится на консолях позже.

В своем следующем путешествии в подземелье игроки смогут привести своих врагов в покорность с помощью двух совершенно новых видов оружия: ножниц для шитья и гигантского гребня. Первый, массивная пара ножниц, которые масштабируются с выживанием, мгновенно убьет всех врагов, если только один из этих врагов может быть убит стандартным уроном атаки. Гигантский гребень — это оружие жестокости, которое наносит критический урон врагам, находящимся над землей. С первым ударом, который подбрасывает злодеев в воздух, игроки смогут легко выполнить несколько мощных воздушных комбо, наносящих урон.

Кроме того, игроки смогут купить совершенно новую прическу обезглавленного от дочери Портного. Благодаря огромной удаче, она может работать с пламенем на голове, заменяя его версией «Бобби» во всех скинах. Ослепите своих врагов этим новым приемом, прежде чем сразить их.

Наряду с этими новыми дополнениями есть несколько совершенно новых игровых функций. Поклонники Dead Cells, которые достаточно увлечены скоростным прохождением игры, теперь найдут удобный новый инструмент — Speedrun Mode. Добавив в игру таймер для отслеживания, игроки смогут легко и точно измерять свои забеги.