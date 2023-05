Dead Cells: Return to Castlevania выйдет на PS5 11 августа вместе с физической версией для PS5, PS4 и Switch ©

Издатель Merge Games и разработчик Motion Twin анонсировали новые физические и специальные издания платформера-рогалита Dead Cells, включая загружаемый контент «Return to Castlevania» (а также весь предыдущий загружаемый контент и обновления) для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch. Она выйдет 11 августа. Это также первое появление собственной версии для PlayStation 5.

В Dead Cells: Return to Castlevania грандиозный готический экшен классики Konami пересекается с отмеченным наградами rogue-lite и достигает ошеломляющего эффекта в совершенно новом 2D-приключении с легендарными персонажами Castlevania и незабываемым миром.

Доступные для предварительного заказа с сегодняшнего дня, стандартные розничные издания Dead Cells: Return to Castlevania будут иметь двустороннюю ретро-обложку, возвращающую нас к эпохе Nintendo Entertainment System и оригинальной PlayStation, в то время как роскошное издание Signature Edition добавляет множество коллекционных дополнений, включая эпический саундтрек на компакт-диске, эксклюзивный артбук, значки и многое другое.

Dead Cells: Return to Castlevania включает в себя оригинальную базовую игру для Dead Cells, а также загружаемые материалы Rise of the Giant, The Bad Seed, Fatal Falls и The Queen and the Sea, а также еще 34 бесплатных обновления. представляет совершенно новую сюжетную линию в двух новых биомах.