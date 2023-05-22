Dead Cells 10.05.2017
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Настольная игра Dead Cells многообещающе стартовала на краудфандинге, собрав уже полмиллиона долларов

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Procy_on
Новости

Настольная игра по мотивам Dead Cells очень хорошо стартовала на краудфандинге, собрав за первые пять дней своей кампании на Kickstarter целых полмиллиона долларов. Dead Cells: The Rogue-Lite Board Game разрабатывается с официального одобрения разработчиков - студий Motion Twin и Evil Empire.

"Мы можем сказать, что дизайнеры играли в Dead Cells и что они не были заинтересованы в том, чтобы просто сделать точную копию", - сказала студия Motion Twin. Игра Dead Cells была впервые выпущена в 2017 году и с тех пор является многолетним хитом в жанре roguelite, даже привлекая такие известные кроссоверы, как Castlevania.

Сеанс настольной игры займет около 45 минут, а играть будут 1-4 человека.

Настольная игра разработана довольно звездным составом французской студии Kaedama, состоящим из квартета дизайнеров Антуана Бауза (7 Wonders), Корентена Лебрата (Draftosaurus), Людовика Маблана (Cyclades) и Тео Ривьера (The Loop).

Вы можете найти Dead Cells: The Rogue-Lite Board Game на Kickstarter, а на Tabletopia вы можете бесплатно ознакомиться с демо-версией игры.

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